Son Dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı Son dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu. 34 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı kulüpten 1 yıl için 515 bin 750 euro alacak.

Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı. 34 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı kulüpten 1 yıl için 515 bin 750 euro alacak.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Ryan Henk Donk ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasarayımıza 2015-2016 sezonu ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer olan Ryan Donk, sarı-kırmızılı forma ile iki Süper Şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu ve iki Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu başarıları kazandı.

Hollandalı yıldız, mevcut kadromuzda Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli ile birlikte 100 maç barajına ulaşan beş isimden biri olarak tarihe geçti.

Galatasaray forması ile çıktığı 121 maçta 6 gol ve 8 asist yapan Donk, çeşitli bölgelerde aldığı görevlerle takımımızda joker misyonu üstlendi.

Kulübümüz ile sözleşme uzatan Ryan Donk'a, Galatasaray forması altındaki başarılarının devamını dileriz."

26 MAÇTA FORMA GİYDİ

2016 yılından beri Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Donk, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti.