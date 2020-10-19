Son Dakika: Galatasaray, evinde son dakika golüyle Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibinin golünü 34. dakikada Falcao, penaltıdan kaydetti. Alanyaspor, 44. dakikada Babacar ile eşitliği sağladı. Karşılaşma, bu skorla bitecek diye beklenirken, konuk ekipte 90+5. dakikada Davidson sahneye çıktı ve Alanyaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılılarda Etobo, 45. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

G.SARAY'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Younes Belhanda'nın 73. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası Babel'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Galatasaray, 7 puanda kaldı. 13 puana yükselen Akdeniz ekibi ise haftayı lider tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Zorlu karşılaşma hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

Dakika 3: Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Fatih'te kaldı.

Dakika 14: Hızlı gelişen Galatasaray atağında çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'a Antalyaspor'un file bekçisi Marafona geçit vermedi.

Dakika 26: Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

Dakika 34: Galatasaray, Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 44: Alanyaspor, Babacar'ın serbest vuruştan attığı nefis golle skoru 1-1'e getirdi.

Dakika 45: Galatasaray'da Etobo, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dakika 45+2: Taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Dakika 46: Luyindama'nın sektirdiği topun ardından ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bareiro'nun vuruşu üstten dışarı gitti.

Dakika 54: Alanyaspor'da Davidson sol kanattan ceza sahasına sokulmayı denedi ama Luyindama izin vermedi.

Dakika 60: Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahasında topla buluşan Babacar'ın gelişine vuruşu üstten az farkla auta gitti.

Dakika 73: Galatasaray, Belhanda'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Ancak gol, VAR incelemesi sonrası Babel'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Dakika 87: Ceza sahasına topla giren Davidson'un vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

Dakika 88: Bakasetas'ın ceza sahasının solundan çektiği şut direkten geri döndü.

Dakika 90+5: Berkan'ın sol kanattan vuruşuna ceza sahasında dokunan Davidson'un vuruşu ağlarla buluştu!

Dakika 90+6: Mücadele 2-1'lik Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.