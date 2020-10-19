Son Dakika: Galatasaray, evinde son dakika golüyle Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu

Son dakika: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Bir penaltı ve bir kırmızı kartın çıktığı maçta sarı kırmızılılar, rakibine son dakika golüyle 2-1 yenildi. Galatasaray'ın Belhanda ile attığı gol VAR'a takıldı.