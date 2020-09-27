Son Dakika: Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı

Dev derbiden gol sesi çıkmadı. Ligin 3. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Türk Telekom Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Maçın 35. dakikasında Galatasaray'ın Sofiane Feghouli ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Kıran kırana geçen mücadele boyunca hakem Ali Palabıyık, 12 kez sarı kartına başvurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da sarı kart gören isimler arasında yer aldı.

Bu sonucun ardından bu sezon ilk kez galip gelemeyen sarı kırmızılar, puanını 7'ye çıkardı. Fenerbahçe ise haftayı 5 puanla kapattı.

Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olurken, Fenerbahçe sezonun flaş ekibi Fatih Karagümrük ile 3 puan mücadelesi verecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Dev mücadele Ali Palabıyık'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Taylan'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Dakika 10: Fenerbahçe'de Valencia ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

Dakika 19: Omar'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Arda kafayı vurdu, kaleciden seken topu Falcao tamamlamak isterken son anda Altay topu kontrol etti.

Dakika 23: Fenerbahçe'de Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortasını Thiam'dan önce Luyindama uzaklaştırdı. Ardından seken topa ceza sahasının sol çaprazında Caner vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

Dakika 27: Galatasaray gole çok yaklaştı. Linnes'in şutunda Altay gole izin vermedi.

Dakika 31: Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinden gelişine bir şut çeken Gustavo'nun vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

Dakika 35: Galatasaray'da Feghouli topu ağlara yolladı, ama öncesinde ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

Dakika 38: Fenerbahçe'de Caner'in kullandığı taç atışı sonrasında ceza sahasında topla buluşan Valencia'nın dönerek yaptığı vuruş farklı şekilde auta çıktı.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 47: Fenerbahçe'de Valencia, ceza sahasında Luyindama ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

Dakika 50: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ceza yayında topla buluşan Deniz'in şutunda top direği yalayıp dışarı çıktı.

Dakika 53: Galatasaray'da Arda'nın sol kanattan yaptığı ortasını ters köşede Feghouli içeri çeviremeyince top auta çıktı.

Dakika 60: Galatasaray'da Belhanda'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan dışarı gitti.

Dakika 64: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Arda Turan'ın şutunu kaleci Altay, güçlükle kontrol etti.

Dakika 72: Emre Kılınç'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.

Dakika 90+5: Zorlu mücadele 0-0 sona erdi.