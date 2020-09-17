Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme tur mücadelesinde Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Diagne'nin yıldızlaştığı maçta rakibini 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın golleri 19 ve 63. dakikada Mbaye Diagne ile 48. dakikada Christian Luyindama'dan geldi. Neftçi'nin tek sayısı ise 47. dakikada Mamadou Mbodj attı.

SIRADAKİ RAKİP SPLIT

Bu sonuçla Avrupa kupalarında 100. galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi bir üst turunda Hırvat ekibi Hajduk Split ile eşleşti. Galatasaray-Hajduk Split karşılaşması 24 Eylül perşembe günü Türk Telekom Arena'da oynanacak.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Mücadele hakem Kevin Clancy'nin çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Galatasaray'da Babel'in sol kanattan yaptığı ortasını Neftçi savunması kornere gönderdi.

Dakika 8: Ömer'in ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Mammadov kornere çeldi.

Dakika 13: Linnes'in sağ kanattan getirdiği topa ceza sahasında kafayı vuran Diagne'nin şutu direkten geri döndü.

Dakika 15: Ryan Babel'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutta kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

Dakika 19: Galatasaray, golü Diagne ile buldu. Sağ kanattan gelişen atakta, Linnes'in ortasına iyi yükselen Diagne, temsilcimizi 1-0 öne geçirdi.

Dakika 25: Neftçi Bakü'de Ibarra savunma arkasına sızdı, Fatih kalesini zamanında terk etti, ardından top son olarak Ibarra'ya çarpıp auta çıktı.

Dakika 29: Galatasaray'da Ömer, Babel ile verkaça girerek ceza sahasına sokulmayı denedi ama Neftçi savunması izin vermedi.

Dakika 36: Neftçi'de Ibara'nın ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

Dakika 40: Neftçi'de Alasgarov'un ceza yayı üzerinden çektiği şut Marcao'dan geri döndü.

Dakika 43: Neftçi ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Lawal'ın uzak köşeye vuruşu direk dibinden auta çıktı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 47: Mahmudov'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Mbodj kafayı vurdu, şutu ağlarla buluştu.

Dakika 48: Kullanılan korner atışında Diagne kafa vuruşunu gerçekleştirdi, kaleciden dönen topu Taylan arka direkte Luyindama ile buluşturdu ve onun kafa vuruşuyla top ağlara gitti.

Dakika 56: Feghouli'nin ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Emre Kılınç uzak köşeye sert vurdu ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

Dakika 63: Kaleci Mammadov'un hatalı pasında araya giren Emre topu kale önündeki Diagne'ye verdi, Diagne'nin tek vuruşu ağlarla buluştu.

Dakika 73: Babel'in ortası sonrası Diagne'nin kafa vuruşunda top, dışarı çıktı.

Dakika 79: Galatasaray'da Babel'in sağ kanattan yaptığı ortayı Neftçi savunması uzaklaştırdı.

Dakika 90: Mücadele Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.