Son Dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs depremi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, iki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

14.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:02

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte iki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Kulüp yaptığı açıklamada "İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi. Oyuncuların klinik şikayetinin olmadığı ve izolasyon sürecinin başladığı da öğrenildi.

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Resmi açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe, gelişmenin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Paylaşımda "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" sözleri kullanıldı.

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