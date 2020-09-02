Son Dakika: Galatasaray, 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattı

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon öncesinde Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bir transferi daha sonlandırdı. Sarı kırmızılı ekip, 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki futbolcu için kulübün resmi Twitter sayfasından hoş geldin videosu paylaşılırken KAP'a da bildirilen transfer, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Muhammed Kerem Aktürkoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadeleriyle resmiyete kavuştu.

850 BİN TL MAAŞ ALACAK

Kerem Aktürkoğlu için ödenecek rakamları da açıklayan Galatasaray, genç futbolcuya ilk sezon 850 bin TL maaş ödeyecek. Kerem'in KAP'a bildirilen 4 yıllık sözleşmesi şu şekilde:

2020/21 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021/22 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022/23 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023/24 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

"ÇOK UMUTLUYUM"

Yeni transferlerini değerlendiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'ye yaptığı açıklamada "Ben sevgili Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek, itina göstererek yapıyoruz. Hiçbir kulüple transfer yarışı, harcama yarışı içinde değiliz. Hem taraftarlarımızın talebini hem de kulübümüzün mali sportif ve idari kriterlerine azami dikkat göstererek, har vurup harman savurmadan, çok dikkatli şeçerek yaptığımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Yeni takımına imza attıktan sonra duygularını dile getiren Kerem ise hayallerini gerçekleştirdiğini vurguladı ve "Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma ve Abdurrahim Başkanıma teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için, Galatasaray camiası için, benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah" dedi.

BAŞAKŞEHİR ALTYAPISINDA OYNADI

21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Hisareyn'e, 2015 yılınd Medipol Başakşehir'in altyapısına transfer olan futbolcu, 2016 yılında BB Bodrumspor'da bir sezon kiralık forma giydi. Başakşehir Kulübü'ndeki macerası 2018 senesinde biten oyuncu Karacabey Belediyespor'da, geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda ise 24 Erzincanspor'da top koşturdu.

34 MAÇTA 20 GOL

Burada yakaladığı muhteşem çıkışla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı 28 maçta 17 kez fileleri sarstı. Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon çıktığı toplam 34 resmi maçta 20 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

ALTYAPI MİLLİ TAKIMLARINDA DA OYNADI

Kerem, Türkiye Milli Takımı'nın U18 ve U19 kategorilerinde de forma giydi.