Son dakika... TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında nitelikli cinsel saldırı ve tehdit...
02.10.2020 12:00 | Güncelleme: 02.10.2020 12:08
Gelen son dakika haberlerine göre TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Genel Kurul'da oylanacak.