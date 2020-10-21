Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Son dakika: Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 6. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi.
Galatasaray'ın deplasmanda Erzurumspor'la oynayacağı maçı Arda Kardeşler, Beşiktaş'ın Denizlispor deplasmanındaki mücadelesini Alper Ulusoy, Medipol Başakşehir'in Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı ise Ali Palabıyık yönetecek.
İşte Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek tüm hakemler;
23 EKİM CUMA
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker
24 EKİM CUMARTESİ
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
25 EKİM PAZAR
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
26 EKİM PAZARTESİ
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu