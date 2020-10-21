  

Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

21.10.2020 12:03 | Güncelleme: 21.10.2020 12:26

Son dakika: Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 6. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi.

Galatasaray'ın deplasmanda Erzurumspor'la oynayacağı maçı Arda Kardeşler, Beşiktaş'ın Denizlispor deplasmanındaki mücadelesini Alper Ulusoy, Medipol Başakşehir'in Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı ise Ali Palabıyık yönetecek.

İşte Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek tüm hakemler;

23 EKİM CUMA

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker

24 EKİM CUMARTESİ

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık

25 EKİM PAZAR

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

26 EKİM PAZARTESİ

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu