Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu

Fenerbahçe, uzun süredir transferi için uğraştığı Papiss Cisse'yi kadrosuna katmayı başardı. Sarı-lacivertli kulüp, 35 yaşındaki tecrübeli golcüyle sözleşme 1+1 yıllık imzaladı.

Fenerbahçe Papiss Cisse'nin transferini ilginç bir video ile duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 35 yaşındaki Cisse'nin transferinin duyurusu, usta oyuncu Şener Şen'in hayat verdiği Türk sinemasının efsane karakteri Vecihi ile yapıldı.

2 SEZONDA 38 GOL ATTI

Kariyerinde Fransa'nın Metz, Almanya'nın Freiburg, İngiltere'nin Newcastle United takımlarında forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Cisse, Süper Lig'de 2 sezonda 58 müsabakada 38 kez fileleri havalandırdı.

Son olarak santrfor Samatta'ya imza attırarak hücumunu güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un raporuyla kanat ve ikinci santrfor için de girişimlerini hızlandırmıştı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu Samatta'nın alternatifi olarak kadroya dahil edildi.

35 yaşındaki forvet oyuncusunun ismi Beşiktaş ile de anılmıştı.