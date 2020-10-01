Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu
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Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu

01.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:00

Son dakika: Fenerbahçe, sezonun 15. transferini yaptı. Sarı-lacivertli takım, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen 35 yaşındaki golcü Papiss Cisse'yle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. F.Bahçe Cisse'nin tanıtımını, Şener Şen'in canlandırdığı Türk sinemasının efsane karakteri Vecihi'nin yer aldığı video ile yaptı.

Fenerbahçe, uzun süredir transferi için uğraştığı Papiss Cisse'yi kadrosuna katmayı başardı. Sarı-lacivertli kulüp, 35 yaşındaki tecrübeli golcüyle sözleşme 1+1 yıllık imzaladı.

Fenerbahçe Papiss Cisse'nin transferini ilginç bir video ile duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 35 yaşındaki Cisse'nin transferinin duyurusu, usta oyuncu Şener Şen'in hayat verdiği Türk sinemasının efsane karakteri Vecihi ile yapıldı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı

2 SEZONDA 38 GOL ATTI

Kariyerinde Fransa'nın Metz, Almanya'nın Freiburg, İngiltere'nin Newcastle United takımlarında forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Cisse, Süper Lig'de 2 sezonda 58 müsabakada 38 kez fileleri havalandırdı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu

Son olarak santrfor Samatta'ya imza attırarak hücumunu güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un raporuyla kanat ve ikinci santrfor için de girişimlerini hızlandırmıştı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu Samatta'nın alternatifi olarak kadroya dahil edildi.

35 yaşındaki forvet oyuncusunun ismi Beşiktaş ile de anılmıştı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu
Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu
Haber Yorumları (10)
DEGET: ALİ CAN GALİBA BU TRANSFERLE SARACOĞLUNUN BAŞINA YIKILCAĞINI İMA ETMİŞ BU SENEDE İLK 3te OLMAZLARSA HAZİN SON ONU BEKLİYO 35 YAŞINDA TRANSFER NE YA ANLADIK CİSSE PARA İÇİN GELDİDE FB NİYE ALDI BUMUDUR YANİ YAZIK
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YAŞ 35 YOLUN YARISI: YAŞ 35 YOLUN YARISI
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RADAR: Emre belezoglu ve Rambo Okan istemiş , Bjknin her istediğini alıyorlar. birde imza parası istemiş ti bjk den
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