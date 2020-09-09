Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, transferde hareketli dakikalar yaşarken günlerdir beklenen Vedat Muriqi hamlesi gerçekleşti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada transfer için Serie A ekibi Lazio ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda "Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

GELİRİN YÜZDE 15'İ RİZEYE GİDECEK

Muriqi transferinden elde edilecek gelirin yüzde 15'i, anlaşma gereği Kosovalı golcünün bir önceki kulübü Çaykur Rizespor'a verilecek.

37 GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla oynadığı 36 maçta 17 gol atan Muriqi, Süper Lig kariyerinde çıktığı 11 maçta 37 gol, 14 asistlik performans üretti.