Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Son dakika: Transferde hareketli dakikalar yaşayan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in geleceği belli oldu. Kosovalı golcü için İtalyan ekibi Lazio'yla görüşmelere başlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Fenerbahçe, transferde hareketli dakikalar yaşarken günlerdir beklenen Vedat Muriqi transferi netleşti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada transfer için Lazio ile görüşmelere başlandığı belirtildi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda "Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.