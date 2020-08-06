Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, yeni sezon transferlerini arka arkaya açıklamaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin transferini de bitirdi. Eski sol bek oyuncusuyla 2+1 sözleşme imzalayan kulüp, transferi şu ifadelerle resmiyete kavuşturdu:

"Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."

6 SENE TER DÖKMÜŞTÜ

2010 yılında Fenerbahçe'ye ilk adımını atan Caner, 2016 senesine kadar ter dökmüş ve bu süreçte 157 kez çubuklu formayı sırtına geçirmişti.

Caner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş camiasına teşekkür etti ve "İyi günde, kötü günde formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran, Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.