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Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika: Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül'ü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

06.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:51

Fenerbahçe, yeni sezon transferlerini arka arkaya açıklamaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin transferini de bitirdi. Eski sol bek oyuncusuyla 2+1 sözleşme imzalayan kulüp, transferi şu ifadelerle resmiyete kavuşturdu:

"Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."

6 SENE TER DÖKMÜŞTÜ

2010 yılında Fenerbahçe'ye ilk adımını atan Caner, 2016 senesine kadar ter dökmüş ve bu süreçte 157 kez çubuklu formayı sırtına geçirmişti.

Caner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş camiasına teşekkür etti ve "İyi günde, kötü günde formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran, Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Yorumları (7)
FELİPE MELOO: FENERDEN GİTTİGİNDEN BERİ HİÇ Bİ DEGİŞİKLİK OLMADI GARİBİM KAREKTERİ DEGİŞTİ TEK :) HAYLA 3 YILDIZI ÖPÜP DURUYORLAR.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Tebrikler yılın en büyük tükürdüğünü yalayan ödülünü kazandınız
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BURAK: Sen bjk de iken fener ilk 3 e bile hiç giremedi ki , başarı mı var da gittin
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Manşet

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