2 kamyon dolusu çöple yaşayan 81 yaşındaki Elif ninenin koronavirüs testi pozitif çıktı

Mevlana Mahallesi 8'inci Sokak'ta yalnız yaşayan Elif Baytok'un evinden kötü kokular gelmesi üzerine, mahalleli durumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerine bildirdi.

YÜKSEK ATEŞİ VARDI

İhbar üzerine Baytok'un evine gelen ekipler, kötü koku üzerine belediye ekiplerine haber verdi. Ayrıca yüksek ateşi de olduğu belirlenen Baytok, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Baytok'un burada yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı.

KÖTÜ KOKUYA ZOR DAYANDILAR

Hastanede tedaviye alınan Baytok'un, evinde temizleme çalışması başlatan ekipler, 2 kamyonet çöp çıkardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası, belediye ekipleri evi dezenfekte etti. Ekipler, evi temizlerken kötü koku nedeniyle zor anlar yaşadı. Evden çıkan bir miktar para ve altın da belediye ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

"KOMŞULARIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE GELDİK"

Mevlana Mahallesi Muhtarı Kazım Gözel, "Bundan 15 gün önce valimizle ve sosyal yardımlaşma müdürümüzle beraber evi ziyarete geldik. Kapıyı açıp teyzemizle karşılaştığımız zaman aşırı bir derece de koku olduğunu gördük. Daha sonra temizlik ekibi gönderildi. Dezenfekte ve temizlik yapmak için girdiğimizde Elif teyzenin aşırı derecede ateşi olduğunu gördük. Komşuların da şikayeti üzerine teyzemiz ambulansla hastaneye götürüldü. Koronavirüs testi de pozitif çıkmış" dedi.