Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı

Azerbaycan ordusunun Karabağ'a ilerleyişi sürerken, Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın tarihi ve en büyük ikinci kenti olan Gence'ye füzeli saldırı düzenledi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan tarafından atılan 4 füzenin şehre isabet ettiğini duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğrulayarak, ilk belirlemelere göre saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

TOPLAM 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Twitter hesabından Azerbaycan'ın Terter, Beylegan bölgeleriyle Gence kentine yönelik Ermenistan saldırılarında şimdiye kadar toplam 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

"SALDIRILAR KIŞKIRTMAYA YÖNELİK"

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

MADAGİZ'E AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLMİŞTİ

Cephede emin adımlarla ilerleyen Azerbaycan, Ermenilerin işgal ettiği toprakları geri almaya başlamış; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Twitter hesabından "Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulunmuştu.

ERMENİSTAN AĞIR KAYIPLAR VERİYOR

Azerbaycan ordusu, çatışmaların yaşandığı bir haftalık süreçte Ermenistan'ın 230 tank ve zırhlı aracını, 250 top ve füze sistemini, 38 hava savunma sistemini, 10 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 7 mühimmat deposunu, 130'dan fazla askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha ettiğini duyurmuştu.