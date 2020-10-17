Son dakika: Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerini füzelerle vurdu! Enkaz altında kalanlar var

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, balistik füze saldırıları ile yine Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerini hedef aldı.

HAYATINI KAYBEDENLER VE YARARILAR VAR

Gence'deki saldırıda 10-15 ailenin yaşadığı bina tamamen enkaza döndü. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğunu aktarıyor.

25-30 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Öte yandan, olay yerinden yayın yapan CNN Türk'e konuşan Azerbaycanlı bir vatandaş, enkaz altında 25-30 vatandaşın bulunduğunu söyledi.

Bir başka vatandaş ise yaptığı açıklamada, "Uzun menzilli füze ile saldırı düzenlediler. Çocukların uyuduğu zamanda böyle bir saldırının düzenlenmesi insanlığa sığmaz. Siviller öldürülüyor. Bu insanlık suçu" ifadelerini kullandı.

HİKMET HACIYEV: ERMENİSTAN GENCE VE MİNGAÇEVİR'İ VURDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medyadan yaptığı açıklamada " İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan silahlı kuvvetleri, terör ve savaş suçları uygulamalarına devam ediyor. Azerbaycan'ın Gence ve Mingaçevir şehirleri füze saldırılarına uğradı. Yaralılar ve hasarlar belirlenecek" dedi.