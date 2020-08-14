Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet K'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

4. KATTAN DÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D. erkek arkadaşı Mehmet K'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4. katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D. evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Duygu D'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Mehmet K'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Duygu D'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.