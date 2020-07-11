Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı

Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Jakarta'da, 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden 65 yaşındaki Fransız asıllı Francois Abello Camille operasyonla yakalandı.

KIZ ÇOCUKLARIYLA OTELDE YAKALANMIŞTI

Jakarta polisinin düzenlediği basın toplantısına getirilen Francois Abello Camille, geçen ay bir otelde iki tane reşit olmayan kız çocuğuyla yakalanmıştı. Polis, Camille'ne ait dizüstü bilgisayar ve telefonunda yüzlerce çocuğa ait istismar videosu bulunduğunu açıkladı.

MODEL YAPMA VAADİYLE KANDIRMIŞ

Cinsel istismarı reddeden çocuklara işkence uygulayan Camille'in ölüm cezasına çarptırılması öngörülüyor. Camille'ne ait dizüstü bilgisayardaki videolarda görülen çocukların 10 ile 17 yaş arasında olduğu tespit edildi. Camille'in geçen 5 yıl boyunca Endonezya'ya turist vizesiyle girdiği belirlendi. Polis ayrıca Camille'in çocukları model yapma vaadiyle kandırdığı ve kendisiyle birlikte olma karşılığı olarak 17 ile 70 ABD dolar para verdiğini açıkladı.