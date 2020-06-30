Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak

Elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşı sevindirecek bir haber geldi. Buna göre elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak.

DOĞAL GAZ İNDİRİMİ KONUTU KAPSAMIYOR

BOTAŞ ise sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 9,7 ile 12,5 arasında indirim yaptı. İndirim konutta kullanılan doğal gaz fiyatları için geçerli olmayacak.

"ÜRETİM VE İSTİHDAMA POZİTİF YANSIYACAK"

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğal gaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğal gaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" ifadelerini kullandı.