Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı

Bolu Belediyesi, tarımsal projelerle halka yeni gelir kapıları açılması amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) işbirliğinde kültür mantarı üretimi kursu açtı. Kursa katılıp tamamlayan Oğan Demiral (40), mantar üreticiliği yapmaya karar verdi. Demiral, Seyit Mahallesi'nde yaklaşık 100 metrekarelik alanda 70 bin TL yatırım yaparak mantar üretim tesisi kurdu. Demiral, Bolu Belediyesi'nce alım garantisi verilen kültür mantarlarının ilk hasadını aldı.

"BELEDİYE, ÜRETTİĞİMİZİ TAMAMEN ALIYOR"

Mantar üretim işi için 4 personel çalıştırdığını anlatan Oğan Demiral, "Bir senedir bu işi yapıyordum. Ancak bilinçli olarak yapmıyordum. Belediyemizin açmış olduğu kurs sayesinde bilinçli olarak üretim yapmaya başladım. Yaklaşık 10 ton kapasiteli bir işletme burası. 10 ton karşılığında 2 buçuk ton mantar alıyoruz. Satışı konusunda belediye yardımcı oluyor. Bu büyük bir rahatlık. Belediye ürettiğimizi tamamen alıyor. Bu şekilde bir anlaşma yaptık. 4 personel çalıştırıyoruz. Yevmiye usulü çalışıyorlar. Bir tane de sabit personelimiz var" dedi.

"45-50 GÜNDE 20 BİN TL CİRO SAĞLANABİLİR"

100 metrekarelik alanda yaklaşık 70 bin TL masrafla 45-50 günde 20 bin TL ciro elde edildiğini anlatan Demiral, "Alan olarak 100 metrekare bir alan gerekiyor. 50-60 bin TL civarı bir masrafla bu işe girebilirsiniz. Yaklaşık 70 bin TL'lik masrafla 45-50 gün civarında bir 20 bin TL ciro sağlanabilir. Bu mantarın çıkımına göre değişebilir. Ortalama bir rakam vermek gerebilirse 50-60 günde 20 bin TL gibi bir ciro sağlanabilir" diye konuştu.

"20 BİN TL'LİK CİRODAN 7-8 BİN TL NET KAR SAĞLANABİLİR"

Bolu Belediyesi'nin yapılan masraflar konusunda üreticiye yardımcı olduğunu da anlatan Oğan Demiral, net karın ise 7-8 bin TL olduğunu belirterek, "Belediye, yapılan masrafın parasını peşin almıyor. Dönem sonlarında, hasat yaptıktan sonra alıyor. Vadeli bir şekilde aldığı için bu da bir avantaj sağlıyor. 20 bin TL'lik cirodan yaklaşık 7-8 bin TL net kar sağlanabilir. Her işte olduğu gibi bunun da zorlukları var. İlgilenmek gerekiyor. Yapılması gereken işler oluyor. İlgilenilmediği zaman üründe bozukluklar olabiliyor. İlaçlamayı doğru zamanda yapmak lazım. Ürünlerimiz çok hassas. Ben belediyemizin açmış olduğu kursa katıldım. Orada da bilinçlendik. Orada uygulamaları olarak öğrendik. Teorik ve pratik olarak mantar yetiştiriciliğini öğrendik" dedi.