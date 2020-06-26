Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Depremle ilgili canlı yayına katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu an bize ulaşan hasar bilgisi yok. Çok şükür can kaybı da yok" dedi.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: YIKIM GÖZÜKMÜYOR

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Dutlulu, ''İlk tespitlere göre yıkım gözükmüyor'' dedi. Ancak ulaşamadıkları yerlerin de olduğunu belirtti.

DEPREM UZMANI ERSOY: BÖLGEDE ÇOK SAYIDA FAY VAR

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK ekranlarından yaptığı açıklamada, "İzmir düzlük bir alan, şehirde yoğun hissedilmesi çok normal. Bölgede çok sayıda fay var" dedi.