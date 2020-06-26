Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege bölgesinde meydana gelen ve Manisa'nın çevre illerinde hissedilen deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde de birçok ilde hissedildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Bize ulaşan hasar bilgisi yok" dedi.
26.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:43
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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Deprem, yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Depremle ilgili canlı yayına katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu an bize ulaşan hasar bilgisi yok. Çok şükür can kaybı da yok" dedi.
AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: YIKIM GÖZÜKMÜYOR
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Dutlulu, ''İlk tespitlere göre yıkım gözükmüyor'' dedi. Ancak ulaşamadıkları yerlerin de olduğunu belirtti.
DEPREM UZMANI ERSOY: BÖLGEDE ÇOK SAYIDA FAY VAR
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK ekranlarından yaptığı açıklamada, "İzmir düzlük bir alan, şehirde yoğun hissedilmesi çok normal. Bölgede çok sayıda fay var" dedi.