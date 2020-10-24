Almanya'da Türk iş adamına polis şiddeti

Dünyada devam eden polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Köln kentinde, katı atık artıma tesisi sahibi iş insanı Yüksel Aker, işçisiyle arasında geçen tartışma sonrası ihbar üzerine iş yerine gelen 6 polis tarafından kelepçelenerek darbedildi. Olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan Aker, 4 polis aracıyla iş yerine gelen polisler tarafından elleri kelepçelenerek işçilerin önünde yere serildiğini, daha sonra da diz çöktürülerek iş yerinde arama yapıldığı ifade etti. Aker, polis tarafından arama yapıldığı süre boyunca da elleri kelepçeli olarak bekletildiğini kaydetti.

"KADIN POLİSLER KAFAMA VURDU"

Görgü tanıkları ise ifadesinde işyerinde arama yapan polislerin Aker'den telefon ve arabasının anahtarlarını isteyerek işletmeyi kapatma tehdidinde bulunduğunu ifade etti. Aker ise başından geçen olayı şu sözlerle anlattı: "Polisler geldiklerinde adeta panik halindeydiler. Başlangıçta herhangi bir tartışma yaşanmadı. Telefonlarımıza el koyup kamera kayıt cihazlarını çıkardılar. Polisler içeride güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdikten sonra eldivenlerini giyerek beni kelepçeledikten sonra dövmeye başladı. Erkek polisler beni tutarken kadın polisler kafama vurdu. Sadece kollarımla, kafamı ve yüzümü korudum. Onlara vurmaya çalışmadım."

ALMAN İŞÇİ BANA SALDIRDI

Türk işadamı darp raporu alarak Köln Emniyet Müdürlüğü'ne polisler hak hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Alman basınında ise Aker'in Alman işçinin kafasına tartışma esnasında çekiçle vurduğu iddia edildi. Aker iddialara, "Anlaşmazlık sırasında işçi bana yumruğuyla vurmak istedi ve muhtemelen ayağı kayıp kamyonlardan birine çarptı ve yaralandı" dedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alman basınına konuşan Köln Polis Sözcüsü Ralf Remmert, "Yüksel Aker, tehlikeli bedensel zarar ve kolluk kuvvetlerine karşı direnişten soruşturulurken, görevlendirilen polisler hakkındaki şiddet iddiaları inceleniyor" dedi.

"BİZ DE BU TOPLUMUN PARÇASIYIZ"

Aker'in babası Ali Aker (50) ise, olayı Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'na ilettiklerini belirterek çocuklarının burada doğduğunu ve Almanlarla birlikte barış içinde yaşadıklarını, olay anında Alman komşularının polislere bunu yapamazsınız diye bağırdığını ifade etti. Aker, " Biz de bu toplumun bir parçasıyız. Umarım yetkililer olayı iyice araştırırlar" dedi.