Son Dakika: Dolar 7,4685 ile tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Geçen hafta en düşük 7,3225, en yüksek 7,4685 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,4 değer kazancıyla cuma gününü 7,4359'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 13.35 itibarıyla 7,4685 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN KAÇ LİRA?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,8234'ten, sterlin/TL de 9,8699'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavrüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.