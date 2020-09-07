Son Dakika: Dolar 7,4685 ile tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Son günlerdeki yükselişini yeni haftaya taşıyan dolar, 7,4685 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,8234'ten, sterlin ise 9,8699'dan alıcı buluyor.

Geçen hafta en düşük 7,3225, en yüksek 7,4685 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,4 değer kazancıyla cuma gününü 7,4359'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 13.35 itibarıyla 7,4685 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. EURO VE STERLİN KAÇ LİRA? Aynı dakikalarda euro/TL 8,8234'ten, sterlin/TL de 9,8699'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavrüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti. GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN