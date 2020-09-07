Son Dakika: Dolar 7,4685 ile tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
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Son Dakika: Dolar 7,4685 ile tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Son dakika: Son günlerdeki yükselişini yeni haftaya taşıyan dolar, 7,4685 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,8234'ten, sterlin ise 9,8699'dan alıcı buluyor.

07.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:50

Geçen hafta en düşük 7,3225, en yüksek 7,4685 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,4 değer kazancıyla cuma gününü 7,4359'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 13.35 itibarıyla 7,4685 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN KAÇ LİRA?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,8234'ten, sterlin/TL de 9,8699'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavrüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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Son Dakika: Dolar 7,4685 ile tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları (56)
KENAN: bütün ithal ürunler yasaklansın zaruri olanlar hariç doviz düşer
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BEYAZ: Durmak yok
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AYDIN: gözünüz aydın kulaklarınız manisa
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