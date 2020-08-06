Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 değer kazancıyla 7,04'ten tamamladı. Bugüne de yükselişle başlayan dolar 7,31 lirayla tarihin en yüksek seviyesini gördü.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dolar kuru saat 18.10 itibarıyla 7,30'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,67'den, sterlin/TL ise 9,62'den alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.