Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı

Dün günü 7,19 seviyesinden kapatan dolar, yeni güne rekorla başladı. 7,2485 seviyesine kadar çıkan dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolarda en yüksek seviye Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü. Kur saat 10.00 itibarıyla 7,2334'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro 7,8217'den, sterlin ise 8,9980'den alıcı buluyor. Piyasada dış veri gündemi ve TCMB'nin haftalık verileri takip edilirken yeni bir dış kaynak sağlanıp sağlanamayacağı sorusu ise piyasanın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

ALBAYRAK: SWAP GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Dün uluslararası yatırımcılarla düzenlenen telekonferansta sunum yapan Bakan Albayrak, G20 ile swap görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Birden fazla anlaşma olabilir" dedi. Albayrak, swap konusunda IMF ile masada olunmadığını ifade etti.