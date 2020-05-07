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Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı

Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
07.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:25

Son dakika: Dolar, 7,24 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi. Kur şu sıralar 7,23'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,82'den, sterlin ise 8,99'den alıcı buluyor.

Dün günü 7,19 seviyesinden kapatan dolar, yeni güne rekorla başladı. 7,2485 seviyesine kadar çıkan dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolarda en yüksek seviye Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü. Kur saat 10.00 itibarıyla 7,2334'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro 7,8217'den, sterlin ise 8,9980'den alıcı buluyor. Piyasada dış veri gündemi ve TCMB'nin haftalık verileri takip edilirken yeni bir dış kaynak sağlanıp sağlanamayacağı sorusu ise piyasanın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

ALBAYRAK: SWAP GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Dün uluslararası yatırımcılarla düzenlenen telekonferansta sunum yapan Bakan Albayrak, G20 ile swap görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Birden fazla anlaşma olabilir" dedi. Albayrak, swap konusunda IMF ile masada olunmadığını ifade etti.

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