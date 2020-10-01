Son Dakika! İlan edilen Navtex'e göre NATO üyesi ülkeler Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacak
01.10.2020 10:10 | Güncelleme: 01.10.2020 10:24
Son dakika! Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi. NATO üyesi ülkeler 5-9 Ekim tarihlerinde bölgede tatbikat yapacak.
Navtex; denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
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