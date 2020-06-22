Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Buna göre, yurt içinde ücret 975 lira, yurt dışında ise 825 lira olacak. Geçen sene ise yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlenmişti.

"NEREDE BİR İHTİYAÇ SAHİBİ VARSA ULAŞACAĞIZ"

2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuşan Erbaş, "Kurbanları yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, muhacirlere, mültecilere, kuran kurslarına yani nerede bir ihtiyaç sahibi varsa öncelikle onlara ulaşmak için çabalayacağız. Yurt dışında ise açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu Afrika'dan başlamak üzere, Orta Asya'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Uzak Doğu ve Latin Amerika'ya kadar uzanmak üzere muhtaç kardeşlerimize ulaşacağız" dedi.

"GEÇEN YIL 453.560 HİSSE EMANET ALDIK"

Geçen yıl kesilen kurbanlara ilişkin de konuşan Erbaş, "2019 yılında Diyanet'e emanet edilen 453.560 hisse kurban yurt içinde 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat gönüllülerimizin nezdinde kesilmiş ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır" ifadelerine kullandı.

ÜCRETLER NEREDEN YATIRILACAK?

Kurban vekaleti vermek isteyenler, Diyanet'in internet sitelerinden, Diyanet'in mobil bağış uygulamalarından, il ve ilçe müdürlükleri Diyanet Vakfı şubeleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar yoluyla ücretlerini yatırabilir.