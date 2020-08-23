Son Dakika deprem | Malatya'da deprem meydan geldi! Malatya depremi kaç büyüklüğünde?

Malatya'da depreme gelen meydan halkı korkuttu. Son aylarda sık sık meydana gelen deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı. Malatya nerede? Malatya Pütürge nerede?

23.08.2020 22:32 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:06

SON DAKİKA DEPREM | MALATYA PÜTÜRGE'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelen deprem, kısa sürdü. Sarsıntıda can ya da mal kaybı yaşanmadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

MALATYA NEREDE? MALATYA PÜTÜRGE NEREDE?

İç Anadolu Bölgesinde yer alan Malatya, Sivas, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Adıyaman şehirleri ile komşudur.

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