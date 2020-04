Erdoğan, Başbakan olduğum günden beri hayalimdi dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı . Törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane hakkında bilgi verdi. Açılışta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yerli üretim solunum cihazlarının ilk teslimatına ilişkin bilgi verdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Milletime sesleniyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hizmete giren ilk etabının ülkemize, milletimize, İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Temelini attığımız günden bu yana 'Başaramayacaklar' diyenler çıktı ama hamdolsun Türk müteahhitler ve yabancı ortak ile başardık. İlk etabını bugün açıyoruz. İkinci etabını da Mayıs ayının 20'sinde açacağız. Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz.

"TÜRKİYE, YOĞUN BAKIM YATAĞI SAYISINDAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ İLE BU SÜRECE OLDUKÇA AVANTAJLI GİRMİŞTİR"

Türkiye yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Kendi kendimize yeterli olmanın, yardım eli uzatacak seviyede bulunmamızın önemini bizzat yaşayarak görüyoruz.

Şu anda yoğun bir şekilde bu hastanemizin (Atatürk Havalimanı) inşası devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe'de bir başka hastanemizi daha yapıyoruz. Yeşilköy'de aynı zamanda hava ulaşımı, Sancaktepe'de hava ulaşımı olacak şekilde tedbirimizi aldık. Bunula uluslararası camiaya da hizmet verme imkanı yakalayacağız. 10 yıl sonrasına da biz cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz. Bir de Derince'de 250 yataklı bir hastaneyi orada da ayn şekilde Sancaktepe gibi inşa ediyoruz. Bir diğeri de Sultan Abdulhamid'in Hadımköy'de inşa ettiği bir tarihi hastaneyi 150 odalı, bunun da şu anda restorasyonu yapılıyor.

YAPIMI SÜREN ŞEHİR HASTANELERİ

Ülkemizde GSS dışında neredeyse kimse yoktur. Herkesi bu şemsiyenin altında topladık. Şehir hastaneleri 'benim rüyamdır' dedik ve elhamdülillah o günden itibaren şehir hastanelerimizi inşa ederek, her geçen gün tüm büyükşehirlerimizde şehir hastanelerimiz inşa edeceğiz. Bu proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık. Ankara Bilkent de şu an bitmek üzere. Yapımı devam eden 8 şehir hastanelerinin bu yıl sonuna kadar hizmete almayı planlıyoruz.

Bilgisayarlı tomografinin ülkemizdeki mevcudu tüm Avrupa'dan daha fazladır. Bugün en modern ambulans filolarından birine sahibiz. Sağlık çalışanlar sayısını 1 milyon 100 bine yaklaştırarak insan kaynağımızı tahkim ettik.

Cumhur İttifakı ile sayın Bahçeli ile el ele verdiğimiz dayanışma ile yeni eserler çıkarmaya devam edeceğiz. Yeni ufuklara yeni heyecanları kucaklayarak yol alacağız.

YERLİ ÜRETİM VENTİLATÖRLER

Az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edilerek geldi ama şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ülkemizde bu kadro üretmiş vaziyette. Mayıs sonuna kadar kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin. Üretmezlerse bilmeleri gerekir ki hesabını sorarız. Dünyaya bir örnek sunacağız. Bu noktada dünya ventilatör noktasında çok sıkıntılar yaşadı hala da yaşıyor. Şu anda Başakşehir Şehir Hastanemizin 115 ventilatörü geldi 100 de bugün teslim edildi. Yani Başakşehir Şehir Hastanemizin böyle bir sıkıntısı yok ve olmayacak.

YOL VE METRO İNŞASI

Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Şu anda bir taraftan yol yapılıyor bir taraftan da metrosunu yapıyoruz ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Hem metro hem de karayolu olarak ulaşımı sağlamış olacağız."

Bakan Koca'nın açıklamaları:

"İstanbulumuz iki yakadaki şehir hastaneleri ile sağlık altyapısı bakımından dünyanın en başta gelen şehirlerinden olacaktır. Çocuk acil ve girişinde 30 bin metrekarede acil servisler bulunmakta. Başakşehir Şehir Hastanesi, 8 ayrı branş hastanesini içinde barındırmaktadır. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine ait hastanesi olacaktır. Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. Bugün kadın doğum bölümlerini hizmete alıyoruz. Şimdilik sadece pandemi hastaları tedavi altına alınacak. Sterilizasyon hastanemizin en önemli yapılarından bir tanesi.

İyileşmiş olan hastadan plazmasını alıp tedavi amaçlı kullanılabilir altyapıya da sahip.

ACİL'DEKİ YATAK SAYISI

Acilde müşahade ve müdahale yataklarımız var. 60'a yakın bu anlamda yatağımız var. Şu an 155 oda açmış oluyoruz. 155 ventilatorlü oda açılmış olacak. Her biri de tekli odalardan oluşmakta. 450 yoğun bakım yatağımız, aynı zamanda her bir yatağı birer ventilatöre sahip.

YERLİ ÜRETİM VENTİLATÖRLER AÇILIŞTA TANITILDI

Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Yerli ve milli ventilatörler de 100 adet üretildi. Şu an 100 adet. Biz toplamda mayıs ayı itibarıyla 5 bine kadar üretilmesini planladık. Baykar, Arçelik, Aselsan ve Biyosis tarafından üretildi."

Bakan Varank'ın açıklamaları:

Sağlık alanındaki dev yatırımların Türkiye'yi nasıl güçlü kıldığını bugün çok daha iyi anlıyoruz. Türkiye ayaklarının üstünde dimdik duruyor. Bu süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının da ilk teslimatını bugün gerçekleştiriyoruz.

Ben şu an burada bulunan mühendizlerimiz nezdinde bu işte emeği geçen herkese, özellikle Baykar, Arçelik, Aselsan ve Biyosis firmalarına şükranlarımı sunuyorum. Cihazlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.