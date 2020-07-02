Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor.

02.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası meseleler ele alınacak. Erdoğan Katar ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN'IN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek. Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.