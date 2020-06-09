Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı, bugün yüz yüze gerçekleştirildi. Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü. Toplantıdan sonra kameralar karşısına geçen ve yeni kararları duyuran Erdoğan'ın normalleşme sürecinde bazı kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Önceki gün vefat eden, vefat yıl dönümlerinde özlemle yadettiğimiz Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum.Bu şairlerimiz sadece kendi dönemlerini değil nesilleri etkisi altında bırakmış iki büyük gönül insanıdır.Müteffekkiri, sanatçısı, şairi, yazarı azalan millet kalbi ve damarları kurayan bir insan gibidir. Bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır. Bu bakımdan medeniyetimizin sembolleri olan değerlerimize sahip çıkarken yeni değerler yetiştirmenin de çabası içinde olmalıyız.

"YENİ NORMAL BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi. Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Özellikle Avrupa ile karşılaştırdığında en az kısıtlama, can kaybıyla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.Yeni normalin bir süre daha devam edeceğini bilmeliyiz.

ALINAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası normelleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Alınan kararlar şu şekilde:

Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir.

65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.

18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır.

Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.

Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecektir.

Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı.