Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine Toplantısı'nın ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgını fırsata çevirip İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne de gözdağı verdi. Erdoğan, "Suriye rejiminin İdlib'teki saldırganlığını görüyoruz. Türkiye rejimin saldırganlığına geçit vermeyecektir. Ateşkesi ihlal eden rejim böyle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanları:

ESED REJİMİNE GÖZDAĞI

Bir süredir olduğu gibi bu toplantımızda da ana gündem maddemiz koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Suriye, Libya başta olmak üzere güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.

Koronavirüs salgınını fırsata çeviren Suriye rejiminin İdlib'teki saldırganlığını görüyoruz. Türkiye rejimin saldırganlığına geçit vermeyecektir. Ateşkesi ihlal eden rejim böyle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir.

İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provakatif eylemler düzenleyen karanlık odaklara müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları bozmayı kararlılıkla sürdürecektir.

Libya ile yaptığımız mutabakat rahatsızlığının hala sürdüğü anlaşılıyor. Sığınmacılara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdüren ülkelerin bu hukuksuz ve vicdansız tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz.

Libya'da darbeci Hafter'in yüzünün daha iyi görülmüştür. Uluslararası camiayı üllkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz.

Bölücü örgütün koronavirüs mücadele günlerinde eylemlerine devam etmesi gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Son 2 haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ KATLANARAK ARTIYOR

Bugüne kadar 3 milyonu aşkın vatandaşımıza destek verilmiştir. Kolonya ve maske dağıtımı yapılmıştır. Salgının başladığı günden beri ülkemizde kayda değer bir kamu düzeni sorunu yaşanmadı. Halen 239 mahalle, köy veya mahalle düzeyinde yerleşim yerleri karantina altında tutulmaktadır. Koronavirüs salgının önüne geçmek için aldığımız önlemlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık. Test vaka oranı, iyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor. Yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı olan hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı sayıda devam ediyor.

MAYIS AYININ SONUNA KADAR 5 BİN SOLUNUM CİHAZI

Maskeden tuluma, ilaçtan solunum cihazına kadar hiçbir konuda eksiğimiz veya riskimiz bulunmuyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretim konusundaki çabamız başarıyla neticelendi. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız.

İlk etabının açılışını bugün gerçekleştirdiğimiz İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi salgın hastalıkla mücadele için kullanılacaktır.

23 NİSAN'DAN İTİBAREN 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması da salgının büyük oranda kontrol altında tutulmasını sağladı. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde sokağa çıkma yasağını devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan'da da yine 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulamayı planlıyoruz.

22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren 23 Nisan zaten tatil, 24, 25, 26 00.00'a kadar devam edecek. Pazar günü 24.00'de sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamuoyumuzla paylaşacaktır.

"AMACIMIZ SALGININ SEYRİNİ RAMAZAN BAYRAMI'NA İMKAN VERECEK SEVİYEYE İNDİRMİŞ OLMAKTIR"

Fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensubu başta olmak üzere tüm çalışanlara ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesinde atmaya başlayabiliriz.

Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz.

3 YILDA 1 MİLYON YAZILIMCI HEDEFİ

3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje gerçekleştirilecektir. 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişini kaydettirmektir.

Programı tamamlayanlar, güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır. Gençliğimiz korona günlerini geleceğine ışık tutacak fırsatına çevirebilecektir.

269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Herhangi bir geliri olan vatandaşlarımıza, 2 milyon 100 bin haneye nakit desteği verdik. İkinci etapta 2 milyon 300 bin aileye 1000'er lira nakit desteğine başvuruyoruz.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızda Ramazan ayında 500 milyon lirayı aşkın ilave kaynak sağladık. 81 vilayetimizde 2 milyon 234 bin öğrencimize kızlar için 75 lira, erkekler için 50 lira olmak üzere şartlı eğitim yardımı yapıyoruz. Öksüz ve yetim 41 bin öğrencimize ise aylık 150 lira olarak veriyoruz.

İŞTE 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINDA TOPLANAN PARA MİKTARI

Başlattığımız 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan tutar 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı.