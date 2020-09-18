Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 numaralı gündemi Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayısının yeniden artış göstermesi yer aldı. Erdoğan sitemde bulunarak "Halkımız uyarılara dikkat etmedi" dedi ve ekledi: Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız.

"BİRAZ GEVŞETİNCE VAKA SAYILARI YÜKSELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız.

"BUNU KEYFİ YAPMIYORUZ"

O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda. Gerek toplu taşım gerek düğün nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımız daha kararlı hale getirdik. Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bir sıkıntı yaşamasın bundan dolayıdır. Şimdi bazı illerimizde olumlu dönüş başladı.

AŞI ÇALIŞMALARI

Sıkı bir şekilde devam ediyor. Özel sektör bu konuyla ilgili olarak bu çalışmalara devam ediyor. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz."