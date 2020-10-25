Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Malatya'nın güzellikleri saymakla bitmez. Tarihimizde kültürümüzde medeniyetimiz de burada çiçek açıyor. Malatya Battal Gazi'lerin tarih yazdığı şehir. Malatya'nın Alparslan'ın gazilerine yoldaş olan şehir… Malatya ülkemize çağ atlatan merhum Turgut Özal'ı yetiştiren şehir...

AK Parti'nin 19 yıllık geçmişinde Malatya daima en önde olmuştur. Depremden hemen sonra harekete geçtik. Malatya'da toplam 5 bin 34 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. Geçtiğimiz ocak ayında Malatya ve Elazığ'da yaşanan deprem felaketi nedeniyle tekrardan geçmiş olsun diyorum. Bugün 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. İnşallah depremin yıl dönümünde konut teslimini tamamlamış olacağız. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder.

"FRANSA'NIN BAŞINDAKİ ZAT SEN ÖNCE KENDİNE BAK"

Milletimizin değerlerine savaş açanlar kimi zaman darbeler kimiz zaman da ekonomik krizlerle dışarıdan destek almışlardır. Başka ülkelerde de benzer süreçler yaşandı. Bu ülkelerde kendi, tarihine husumet besleyen yönetimler nedeniyle felaketlere şahit olduk. Şu an Fransa'nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan'la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım.

"FAŞİZM SİZİN KİTABINIZDA VAR"

Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kakmış bizimle ilgili bir şeyler yazıyor. Bir defa haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda ne faşizm ne Nazizim var. Biz sosyal adaletle yol yürüyoruz.

"4 MİLYON CİVARINDA İNSANA SAHİP ÇIKTIK"

Bugün Türkiye en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir. Milli gelirine göre en fazla harcama yapan ülke de Türkiye. Bundan yana pişmanlığımız yok. Bu insanlara en zor zamanlarında kucak açmaktan dolayı da şeref duyuyoruz. Suriye'de 4 milyon civarında insanın hepsine sahip çıktık. Şimdi bir de orada briket evler yapıyoruz. İdlib'de evsiz kalan kardeşlerimizi oraya yerleştirmenin gayreti içindeyiz. Biz batıdan teşekkür beklerken sınırlarımız dibinde terör koridoru oluşturma gayretiyle karşılaştık. Libya'da meşru hükümetin yanında olduğumuz için destek beklerken iftiralarla dışlanmaya çalışıldık. Oradaki meşru hükümetin davetiyle oradayız. Biz Suriye halkının davetiyle oradayız. Zalim Esed'in davetini beklemeye gerek yok. Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir. Doğu Akdeniz'de hamleler geliştirirken engellemelere maruz kaldık. Kafkasya'da Azerbaycan'ın yanında olduğumuz için eleştirilere maruz kaldık.

"SİZ KİMİNLE DANS ETTİĞİNİZİN FARKINDA DEĞİLSİNİZ"

Bazı Amerikalılar İlham kardeşime "sizin yanınızda Türkiye var, gerekirse yaptırım uygularız" diyor. Siz kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz. Yaptırımın neyse geç kalma. "S-400'leri geri gönderin" dediniz. Biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz. Ben İHA'yı da SİHA'yı da Akıncıyı da yapmaya muvaffak olan grubumuzu tebrik ediyorum.

"KUTLU YÜRÜYÜŞÜ DURDURAMAYACAKLAR"

Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde kat edilen her mesafe milyonlarca mazlumun da sevinç kaynağıdır. Güçleri yetse ülkemiz bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle karşımıza çıkıyorlar. Ama ne yaparsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, ulaştırmadan enerjiye kadar tüm alanlardaki çalışmalarımızı bu azimle yürütmemiz gerekiyor. Ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli kişilerin heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni alçaklıklarla karşımıza çıkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Zalimin gücü tükenecektir.

"15 ARALIK'TA KÖMÜRHAN PROJESİ TÜNELİNİ AÇIYORUZ"

Türkiye'nin küresel ve bölgesel düzeydeki mücadelesini medeniyet ve tarihi mirasına yakışır şekilde yürütürken, kalkınma hamlemizden de taviz vermiyoruz. Vatan topraklarının her karışını, cumhuriyet tarihini 5'e 10'a katlayan eserlerle donatıyoruz. 23 milyar lira yatırım yaptık Malatya'ya. Eski stadın yerine yapacağımız millet bahçemizin uygulamaları sürüyor. Havalimanı yolu üzerindeki Özal Mahallesi'nin mülkiyet sorunu sona erdi. Sosyal yardımlarda Malatyalı kardeşlerimize yaklaşık 3 kat trilyon lira kaynak aktardık. Malatya Şehir Hastanemizin de içinde olduğu 56 sağlık tesisini ilimize kazandırdık. Ulaştırmada 36 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 437 km'ye çıkardık. 25 köprünün bulunduğu Malatya Çevreyolu yapımı da sürüyor. 15 Aralık'ta Kömürhan Projesi Tüneli ve bağlantı yolunu trafiğe açıyoruz. Malatya Havaalanını modernize ettik. 89 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 743 bini geçti.

"FESAT BATAKLIĞINA SAPLANANLARIN AKIBETİ HÜSRAN OLACAKTIR"

Ülkemizin büyümesi ve kalkınması yolunda en büyük güç kaynağımız milletimizin birliği ve beraberliği. Son dönemde bu gücümüze yönelik saldırıların arttığını görüyoruz. Milletimiz bu sinsi tuzağı da boşa çıkardı. Bizden sonraki nesillere her alanda hedeflerine ulaşmış bir Türkiye bırakacağız. Partimize, davamıza, ülkemize, milletimize, geleceğimize samimiyetle sahip çıkmaktır. Fitne, fesat bataklığına saplananların akıbeti hüsran olacaktır. Birbirimizi makam, mevki için değil, Allah için seveceğiz. Kaderi, Türkiye'nin kaderiyle bütünleşen bir parti olarak borcumuzu daha çok çalışarak, daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz."