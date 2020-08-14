Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunan askeri gemileri tarafından Türk sivil gemilerine yapılan tacizlere müdahale edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, dün Oruç Reis araştırma gemisine Yunan askeri gemisi tarafından yapılan tacizin Kemal Reis fırkateyni tarafından engellendiğini belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu gelişmeler içerisinde özellikle bizim sismik araştırma yapan gemilerimiz, sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor. Oruç Reis sismik araştırma yapan gemilerimizden biri. Bu sivil gemilerimize yapılacak saldırıyı cevapsız bırakamayız. Dün böyle bir durum söz konusu oldu, Kemal Reis gereken cevabı verdi. Devam ederse cevabını misliyle alacaktır. Kaldı ki Akdeniz'de özellikle mesafe itibarıyla en geniş mesafeye sahip ülke biziz diğerlerinin burada mesafeleri dahi yok.

"UMARIM MERKEL, ONU BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ ÇİZGİYE ÇEKMİŞ OLUR"

Sayın Merkel ile bu konuları dün konuştuk. Bizden ricası 23'ünden sonra danışmanlarımızın yapacakları çalışmalar neticesinde bu işi yumuşatıp korumacı anlayış içerisinde süreci geliştirelim dediler. Mutabık kaldık. Sayın Merkel benden sonra Miçotakis ile bir görüşme yaptı. Umarım onu bizim söylediğimiz çizgiye çekmiş olur.

"BİZ SOYDAŞLARIMIZIN ÖLÜSÜNÜ DE DİRİSİNİ DE BIRAKMAYIZ"

Kaldı ki Batı Trakya'da soydaşlarımızın mezarlarını taradılar. Biz soydaşlarımızın ölüsünü de dirisini de yalnız bırakmayız. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız.

"MISIR, MİT'E FARKLI KONUŞUYOR"

Mısır'ı anlamakta zorlanıyoruz. Mısır bir taraftan benim istihbarat örgütüme, burada yanlış anlaşılmalar var bunları düzeltelim diyor. Şu anda istihbarat örgütlerimiz görüşmelerini devam ettiriyor. Mısır halkına karşı Türk halkının bakışı farklı. Bu iki halkın birbirine bakışının, Yunan halkıyla aynı olması mümkün değil. Bunu Mısır yöneticilerinin farkında olması gerekir.

"ABU DABİ BÜYÜKELÇİMİZİ GERİ ÇEKEBİLİRİZ"

Bu süreç içerisinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atıyor. Bunu Dışişleri Bakanıma da söyledim. Bunu da geçiyorum. İsrail'le şu anda burada gerek Yunanistan, gerekse Mısır'la yaptığı dayanışma, gerekse Filistin'de attığı adımlar kabul edilebilir değil. Dışişleri Bakanı'ma talimat verdim, Abu Dabi'yle ilişkileri askıya alma ve büyükelçimizi çekme gibi adımlar atabiliriz. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz.

"TÜRK EKONOMİSİ GÜÇLÜDÜR"

Bu hafta içerisinde bir ekonomi kurulu toplamak suretiyle bir değerlendirme yapacağız. Bundan önce de aynı operasyonları bize yaptılar. Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Sağlam bir zemindeyiz, bu zeminde de devam edeceğiz.

"OKULLARIN AÇILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALARI BİLİM KURULU YÜRÜTÜYOR"

Okulların açılması konusunda çalışmaları Bilim Kurulu yürütüyor. Onların aldığı kararlara bakanlarımız uymaya devam ediyor. Burada maske, mesafe ve temizlik kurallarına milletçe dikkat etmemiz lazım. Kendimize acıyorsak bunlara dikkat edelim."