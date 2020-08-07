Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ekonomi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dolar kurundaki yükselişi değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin 105 milyar dolarlık rezerviyle dimdik ayakta olduğunu belirterek, "Dış düşmanları içeride destekleyenler var" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Beyrut'taki patlama açık değil. Beyrut patlaması neticeleri itibariyle failleri kimdir henüz belirlenmiş değil. Konuyla ilgili Lübnan Cumhurbaşkanıyla yaptığım görüşmede henüz kimdir, hangi kuruluştur alınmış bir bilgi yok. Bizim 'Şunlar yapmıştır şu kuruluşlar bu işin faili' demek biz siyasilere yakışmaz. Lübnan halkının Lübnan yöneticilerinin vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Çok büyük bir felaket bu. Benzerini rahmetli Refik Hariri zamanında da yaşamıştık. Bu çok daha ileri seviyede gerçekleşti. Bu konuyla ilgili söylenenleri biliyorsunuz. Henüz bilgilendirmeler yapıldı diyemeyiz. İşi bizler de takip ediyoruz.

"BEYRUT LİMANI BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK ÖNEM İFADE EDİYORDU"

En son başkan yardımcım Fuat Bey ile Dışişleri Bakanım oradaki gelişmeleri yerinde takip ediyorlar. Koca Yusuf kargo uçağımızla çok çeşitli yardımları gönderdik. Yaralıları nakletme konusunda yanınızdayız dedik. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanım, Lübnan Sağlık Bakanı ile görüşmelerini yürütüyor. Felaketin boyutu çok çok büyük. Lübnan, Beyrut Limanı ile bölgede çok büyük önem ifade ediyordu.

"YUNANİSTAN - MISIR ANLAŞMASININ KIYMETİ YOKTUR"

'Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın hiçbir kıymeti yoktur. Yunanistan'ın Libya ile ilgili hiçbir alakası yok. Biz Libya ile anlaştıktan sonra işin üzerine atladılar. Şimdi bize oralardan gelen bilgiler de, "biz bunu size karşı yapmış değiliz" gibi bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da biz şu anda Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz.

"2002'DEN BU YANA NEREDEN NEREYE GELDİK"

Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursan ABD başta olmak üzerere ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. Dış düşmanları içeride destekleyenler var. Çok açık samimi bir şey söylüyorum. Biz 2002 Kasım'ında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman sizler de yazılı ve görsel medya olarak size söyleyeceğim rakamlara dikkat edin. 2002'de milli gelirimiz 236 milyar dolardı. Fakat 2019'da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye. Yine göreve geldiğimizde IMF borcumuz 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık.

105 milyar dolar rezerv var. Türkiye bir tırmanışta ancak bunu görmek istemeyenler var. Ben size belgelerle konuşuyorum. Mesela sadece açılan şirket sayılarına bakıyorsunuz 30 bin 842 iken, şu anda 2017 itibariyle 85 bin 265 adet şirket açılmış. Bazı sıkıntılarımız var yok değil. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız. Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik bugün neredeyiz. Bu mücadele öyle ücretsiz yapılmıyor.

"DÖVİZ VE ALTININ ZAMANLA OTURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ben dövizinde altının da zamanla yerine oturacağını düşünüyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Dünkü ekonomi toplantısı düzeltmeye yönelik adımlardır. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bugünden daha da güçlü olacağız. Benim Hazine ve Maliye Bakanım Berat Albayrak ile ilgili yaptıkları karalamaların hepsi yetişemedikleri üzüme koruk deme şeklinde. Sen ülkeye bak. Sayısız ülkeye yardım ettik. Sayısız hastane açtık.

MUHARREM İNCE YORUMU

Bizim içimizden de birileri ayrıldı, parti kurdular. Parti kuruşları nereye varır bilemem. Muharrem Bey'in hakkıdır, nereye varır bilemem. Ama doğal hakkıdır. Eski bir siyasetçidir.

BAHÇELİ'NİN AKŞENER ÇAĞRISINA YORUM

Bahçeli'nin daveti benim yadırgadığım bir davet değildir. Makul bir davettir. Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir davet olabilir. Dağınıklıkta bir şey yok. Terör örgütleri ile el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye uygun düşmüyor. Bundan dolayı bu davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Ülke genelinde bütünleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

"KISITLAMALAR BİLİM KURULU'NUN ALDIĞI KARARLARA BAĞLI"

Bütün kısıtlamaların hepsi Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara bağlı. Halkımıza sesleniyorum. Ne olur, maske, mesafe ve temizlik buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim ki Allah göstermesin bir sıkıntı yaşamayalım. Dün itibariyle vefat 14. Mesele tabi vaka sayısının düşmesi. Bunu başarmamız lazım. Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız sizler de bize yardımcı olmanız lazım ki bir an önce vaka sayısının düşmesini, vefat sayısının düşmesini hep beraber sağlayalım.