HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız

Son dakika: Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası dolar kurundaki aşırı artışı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dış düşmanları içeride destekleyenler var" dedi. Türkiye'nin 105 milyar dolar rezervi olduğunu belirten Erdoğan, "Dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

07.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ekonomi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dolar kurundaki yükselişi değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin 105 milyar dolarlık rezerviyle dimdik ayakta olduğunu belirterek, "Dışarıdaki düşmanlar yetiyor, içeride destekleyenler var" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Beyrut'taki patlama açık değil. Beyrut patlaması neticeleri itibariyle failleri kimdir henüz belirlenmiş değil. Konuyla ilgili Lübnan Cumhurbaşkanıyla yaptığım görüşmede henüz kimdir, hangi kuruluştur alınmış bir bilgi yok. Bizim 'Şunlar yapmıştır şu kuruluşlar bu işin faili' demek biz siyasilere yakışmaz. Lübnan halkının Lübnan yöneticilerinin vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Çok büyük bir felaket bu. Benzerini rahmetli Refik Hariri zamanında da yaşamıştık. Bu çok daha ileri seviyede gerçekleşti. Bu konuyla ilgili söylenenleri biliyorsunuz. Henüz bilgilendirmeler yapıldı diyemeyiz. İşi bizler de takip ediyoruz.

"BEYRUT LİMANI BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK ÖNEM İFADE EDİYORDU"

En son başkan yardımcım Fuat Bey ile Dışişleri Bakanım oradaki gelişmeleri yerinde takip ediyorlar. Koca Yusuf kargo uçağımızla çok çeşitli yardımları gönderdik. Yaralıları nakletme konusunda yanınızdayız dedik. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanım, Lübnan Sağlık Bakanı ile görüşmelerini yürütüyor. Felaketin boyutu çok çok büyük. Lübnan, Beyrut Limanı ile bölgede çok büyük önem ifade ediyordu.

"YUNANİSTAN - MISIR ANLAŞMASININ KIYMETİ YOKTUR"

'Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın hiçbir kıymeti yoktur. Yunanistan'ın Libya ile ilgili hiçbir alakası yok. Biz Libya ile anlaştıktan sonra işin üzerine atladılar. Şimdi bize oralardan gelen bilgiler de, "biz bunu size karşı yapmış değiliz" gibi bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da biz şu anda Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz.

"2002'DEN BU YANA NEREDEN NEREYE GELDİK"

Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursan ABD başta olmak üzerere ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. Bize zaten dışarıdakiler yetiyor ama içeridekiler de onları pompalama görevi yürütüyorlar. Çok açık samimi bir şey söylüyorum. Biz 2002 Kasım'ında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman sizler de yazılı ve görsel medya olarak size söyleyeceğim rakamlara dikkat edin. 2002'de milli gelirimiz 236 milyar dolardı. Fakat 2019'da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye. Yine göreve geldiğimizde IMF borcumuz 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık.

105 milyar dolar rezerv var. Türkiye bir tırmanışta ancak bunu görmek istemeyenler var. Ben size belgelerle konuşuyorum. Mesela sadece açılan şirket sayılarına bakıyorsunuz 30 bin 842 iken, şu anda 2017 itibariyle 85 bin 265 adet şirket açılmış. Bazı sıkıntılarımız var yok değil. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız. Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik bugün neredeyiz. Bu mücadele öyle ücretsiz yapılmıyor.

"DÖVİZ VE ALTININ ZAMANLA OTURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ben dövizinde altının da zamanla yerine oturacağını düşünüyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Dünkü ekonomi toplantısı düzeltmeye yönelik adımlardır. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bugünden daha da güçlü olacağız. Benim Hazine ve Maliye Bakanım Berat Albayrak ile ilgili yaptıkları karalamaların hepsi yetişemedikleri üzüme koruk deme şeklinde. Sen ülkeye bak. Sayısız ülkeye yardım ettik. Sayısız hastane açtık.

MUHARREM İNCE YORUMU

Bizim içimizden de birileri ayrıldı, parti kurdular. Parti kuruşları nereye varır bilemem. Muharrem Bey'in hakkıdır, nereye varır bilemem. Ama doğal hakkıdır. Eski bir siyasetçidir.

BAHÇELİ'NİN AKŞENER ÇAĞRISINA YORUM

Bahçeli'nin daveti benim yadırgadığım bir davet değildir. Makul bir davettir. Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir davet olabilir. Dağınıklıkta bir şey yok. Terör örgütleri ile el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye uygun düşmüyor. Bundan dolayı bu davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Ülke genelinde bütünleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

"KISITLAMALAR BİLİM KURULU'NUN ALDIĞI KARARLARA BAĞLI"

Bütün kısıtlamaların hepsi Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara bağlı. Halkımıza sesleniyorum. Ne olur, maske, mesafe ve temizlik buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim ki Allah göstermesin bir sıkıntı yaşamayalım. Dün itibariyle vefat 14. Mesele tabi vaka sayısının düşmesi. Bunu başarmamız lazım. Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız sizler de bize yardımcı olmanız lazım ki bir an önce vaka sayısının düşmesini, vefat sayısının düşmesini hep beraber sağlayalım.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet Politika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir...
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı Politika
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Güncel
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti 3. Sayfa
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Ekonomi
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Hollandalı Ellen Fokkema, erkek takımında oynayan ilk kadın futbolcu oldu
Hollandalı Ellen Fokkema, erkek takımında oynayan ilk kadın futbolcu oldu
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Gupse Özay Barış Arduç Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Arda Turan Gökhan Gönül Mehmet Topal Mustafa Cengiz
Daha Fazla Lübnan Ağustos Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 15:11:27. #1.14#
title