Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken Türkiye ile ABD arasında liderler düzeyinde bir görüşme gerçekleşti.

ERDOĞAN VE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

KORONAVİRÜSE KARŞI KAMU SAĞLIĞINDA İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.