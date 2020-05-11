Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

4 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 16 ve 18'i arası, marketler ve online platformlar açık olacaktır. Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceklerdir." dedi

9 İL İÇİN DAHA GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI KALKTI

9 il için daha giriş-çıkış yasağının kaldırıldığını duyuran Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftaki toplantılarda, 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirdik. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizde kısıtlamayı kaldırdık. Herhangi bir olumsuzluk durumunda sınırlandırmaları yeniden artırmamak için bu hatırlatmaları yapıyoruz. Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırarak, normal çalışma dönemine geri döndürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu." dedi.

"NORMALLEŞME ADIMLARI 10 MART ÖNCESİ GİBİ ALGILANMAMALI"

"Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek durumundayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 300'ündeki karantina uygulaması sona ererken, 112'sinde devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız giderek azalıyor." ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN ESKİ GÜNLERE DÖNMÜYORUZ"

"Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz." diyen Erdoğan, "Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle salgın sürecinde canla başla çalışan tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum." açıklamasında bulundu.