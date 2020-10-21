Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı

Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki ürün çeşitlerinin ithalatında uygulanan yüzde 0, yüzde 25, yüzde 35 ve yüzde 45 oranındaki gümrük vergileri 1 Ocak'a kadar sıfırlandı. Karar, bugün yürürlüğe girdi.

BOSNA HERSEK İSTİNAYDI

İthalat Rejimi Kararına Ek karar ile 1001 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) buğday, 1003 GTİP'li arpa ve 1005 GTİP'li mısır ithalatında gümrük vergileri yılbaşına kadar sıfırlandı. Gümrük vergisi, buğdayda yüzde 45, arpada yüzde 35, mısırda ise yüzde 25 seviyesindeydi. Tüm ülke gruplarına aynı oranda uygulanan gümrük vergisi sadece Bosna Hersek'ten yapılan ithalatta yüzde 0 düzeyindeydi.