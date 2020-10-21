Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı

21.10.2020 09:18 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:57

Son dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin 1 Ocak'a kadar sıfırlanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki ürün çeşitlerinin ithalatında uygulanan yüzde 0, yüzde 25, yüzde 35 ve yüzde 45 oranındaki gümrük vergileri 1 Ocak'a kadar sıfırlandı. Karar, bugün yürürlüğe girdi.

BOSNA HERSEK İSTİNAYDI

İthalat Rejimi Kararına Ek karar ile 1001 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) buğday, 1003 GTİP'li arpa ve 1005 GTİP'li mısır ithalatında gümrük vergileri yılbaşına kadar sıfırlandı. Gümrük vergisi, buğdayda yüzde 45, arpada yüzde 35, mısırda ise yüzde 25 seviyesindeydi. Tüm ülke gruplarına aynı oranda uygulanan gümrük vergisi sadece Bosna Hersek'ten yapılan ithalatta yüzde 0 düzeyindeydi.

PİYASADA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINIYOR

Dünyada ve Türkiye'de etkili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Rusya ve Ukrayna gibi başlıca hububat ihracatçısı ülkelerin de ihracatı kısıtlamaya yönelik tedbirler alması öngörülüyor. Ayrıca, Çin gibi ithalatçı ülkelerin gerçekleştirdiği yoğun ithalat ve kuraklık nedeniyle de gelecek yıla ait ekilişlerin olumsuz etkilenmesi gibi sebeplerle dünya hububat fiyatlarında artış yaşanıyor. Bu arada, gerek iç gerek dış piyasa fiyatlarında devam eden yükselişlerin yem ve gıda piyasaları ile tüketici fiyatlarına yukarı yönlü baskı yapmasının önüne geçmek için Türkiye de ithalatta gümrük vergisi düzenlemesine gitti.

Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı

İlgili Haberler

Buğday, arpa, mısır ithalatında gümrük sıfırlandı
Buğday, arpa, mısır ithalatında gümrük sıfırlandı
Çiftçilere 3 bin 430 tonluk buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği
Çiftçilere 3 bin 430 tonluk buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği
Şahinbey'den çiftçilere 3 bin 430 ton buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği
Şahinbey'den çiftçilere 3 bin 430 ton buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği
Haber Yorumları (17)
ÇİFTÇİ: altın dönemini yaşıyor . . Boş tarlalardan para alan çok . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALİ: Kardeşim devlet yarın otomobilde de vergiyi sıfır yapsa yine insanlarımız itiraz edecek, ülkemizde konu ucuzluk olunca itiraz eden tek ülkeyiz başka birşey demiyorum.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ANADOLU FATİHİ: DEVLET NE DİYOR İLERİDE YAŞANACAK KURAKLIK VE GIDA SIKINTISI NEDENİYLE ARTAN FİYATLARIN YANİ ( STOKÇULARIN )ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILDIĞINI SÖYLÜYOR. . BİZİM İNSANLARIMIZ İÇİNDE BAZI AHLAKSIZ ÜRETİCİ VE STOKÇULAR OLDUĞU VE ARTAN BİRÇOK ÜRÜNDE BİZLER MADUR OLDUĞUMUZ İÇİN DEVLET ŞİMDİDEN TEDBİRİNİ ALIYOR BOŞ YORUMLAR YAZMAYIN. . . FİYATLAR YÜKSELİNCE DE BAS BAS BAĞIRIRSINIZ PATATES , SOĞAN VS DİYE. . .
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Akıncı Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Sinan Akçıl Oktay Kaynarca
Spor Ozan Kabak Serdar Aziz Şenol Güneş Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Daha Fazla Milli Otomobil Başakşehir Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 10:02:24. #1.15#
title