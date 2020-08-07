Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklama göre, motorine 16 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 5,95 liradan satılan motorinin litresi 6,11 lira olacak. Motorinin litresi Ankara'da 6,01'den 6,17'ye, İzmir'de ise 6,04'ten 6,20'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.