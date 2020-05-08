Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş pompaya yansıyacak şekilde zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 5,51 TL'den satılan benzinin litresi 5,66 TL'ye yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 5,66 TL'den 5,81 TL'ye, İzmir'de 5,68 TL'den 5,83 TL'ye çıkacak.

İstanbul'da ortalama 5,20 TL'den satılan motorinin litresi 5,33 TL'ye çıkacak. Motorinin litresi Ankara'da 5,29 TL'den 5,42 TL'ye, İzmir'de 5,31 TL'den 5,44 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.