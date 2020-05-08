Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
08.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:55
Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 15, motorine 13 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş pompaya yansıyacak şekilde zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.
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