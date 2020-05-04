Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi

Petrol fiyatlarının düşüşüyle yapılan indirimlerin ardından benzin ve motorine bu kez zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 05/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7 Motorinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,83 TL'den satılan motorinin litresi 4,99 TL'ye yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 4,92 TL'den 5,08 TL'ye, İzmir'de ise 4,94 TL'den 5,10 TL'ye çıkacak.

İstanbul'da 5,19 TL'ye satılan benzinin litresi ise 5,26 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 5,34 TL'den 5,41 TL'ye, İzmir'de ise 5,36 TL'den 5,43 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler