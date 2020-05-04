Son Dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 16 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 7 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorine çifte zam geldi. Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş olarak yansıyacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,83 TL'den satılan motorinin litresi 4,99 TL'ye yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 4,92 TL'den 5,08 TL'ye, İzmir'de ise 4,94 TL'den 5,10 TL'ye çıkacak.

İstanbul'da 5,19 TL'ye satılan benzinin litresi ise 5,26 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 5,34 TL'den 5,41 TL'ye, İzmir'de ise 5,36 TL'den 5,43 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler